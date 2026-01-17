Venezuela Savunma Bakanı Lopez: “ABD saldırısında 47 asker hayatını kaybetti”

Savunma Bakanı López, devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada, ABD saldırısında Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler (FANB) mensubu 47 askerin "ilerici teknolojiye ve ezici kaynaklara sahip güçlerle" karşı karşıya kaldığı çatışmada hayatını kaybettiğini belirtti.

KÜBALI ASKERLER DE YAŞAMINI YİTİRDİ

López, saldırıda 32 Kübalı askerin de öldüğünü hatırlatarak, FANB'nin şimdi "yeniden yapılandırma" ve güçlendirme ihtiyacıyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu bağlamda Ayacucho Planı'nın devreye alınacağını ifade etti.

Lopez, ülkenin içinde bulunduğu "kritik ve acı dolu zamanlara" dikkat çekerek, "Silahlı kuvvetlerimizin manevi bir güce ihtiyacı var. Askeri onurumuz, haysiyetimiz ve şerefimiz dimdik ayakta." diye konuştu.

ABD'NİN VENEZUELA'YA MÜDAHALESİ

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.