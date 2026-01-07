Venezuela’da 7 günlük ulusal yas ilan edildi

Venezuela'da geçici devlet başkanlığı görevini yürüten Delcy Rodriguez, ABD'nin askeri müdahalesi sırasında yaşamını yitiren askerler için ülkede 7 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

"CUMHURİYET İÇİN CANLARINI VERDİLER"

Rodriguez, "Bu gençler, Venezuela'yı ve Başkan Nicolas Maduro'yu savunurken hayatlarını feda ettiler. Onlara minnet borçluyuz. Hareketsiz bedenlerin görüntüleri içimi acıttı ancak biliyorum ki, onlar bu cumhuriyetin en yüce değerleri uğruna kendilerini feda ettiler" ifadelerini kullandı.