Venezuela’da ABD saldırılarında ölen askerler için tören düzenlendi

Venezuela'da ABD'nin saldırılarında yaşamını yitiren askerler için başkent Caracas'ta geniş katılımlı bir anma töreni düzenlendi. Törene Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in yanı sıra Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, çok sayıda sivil ve askeri yetkili katıldı.

Törende, saldırılarda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine rütbeleri, madalyaları ve nişanları takdim edildi.

RODRIGUEZ: BOLİVAR'IN VATANININ KAHRAMANLARI

Törende konuşan Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, hayatını kaybeden askerleri "Simon Bolivar'ın vatanının kahramanları" olarak nitelendirdi. Rodriguez, "Küba'dan gelen kardeşlerimiz de bu vatanın kahramanlarıdır; çünkü tek bir halk olarak yasa dışı ve gayrimeşru saldırıya karşı savunma yaptılar." ifadelerini kullandı.

Rodriguez, Kübalı askerlerin, Venezuela makamlarının talebi üzerine ülkesinde görev yaptığını belirterek, "İki halkın kanı Venezuela topraklarında birleşti. Bu, kardeş uluslara yakışır bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, törende, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada Küba'yı da olası hedefler arasında gösterdiği hatırlatıldı.

Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi esnasında 32 asker ve polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

TRUMP'IN VENEZUELA'YA MÜDAHALESİ

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.