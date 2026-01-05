Venezuela’da Delcy Rodriguez yemin etti

Donald Trump, Venezuela'daki geçiş sürecine dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Düzgün bir geçişin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar biz yöneteceğiz. Doğru bir geçiş yapılana kadar. Venezuela'da uzun zamandır yaşanan durum vardı. Yaşanabilecek durumları hayal bile edemediler. Biz burada çok büyük bir petrol şirketine sahibiz. Onlar Venezuela'ya gidecekler, yıkılmış halde bulunan petrol tesislerini tamir ettikten sonra ülkeye para akışını başlatacaklar. Gerekirse ikinci büyük saldırıyı da yaparız. Muhtemelen şu aşamada gerekmeyecek. İlk dalga son derece başarılı oldu. İkinci büyük dalgaya ihtiyacımız olmayacak. Venezuela'nın ABD ile olan ortaklığı herkesin dahil olmak istediği ortaklık. Yapacaklarımız, Venezuela halkını bağımsız ve güvenli hale getirecek."

Venezuela'yı yöneteceklerine dair açıklamasıyla ne kastettiği sorulan Trump, soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:

"Orada bir grup olmasını istiyoruz. Petrol şirketlerinin milyonlarca dolarlık yatırımından bahsediyoruz. Onların zararının karşılanması gerekiyor. Orayı düzgün şekilde yöneteceğiz. Bu çetelerin oradan giderilmesine dikkat edeceğiz. Sahada asker olması gerekirse ondan da çekinmeyiz. Biz ülkenin doğru yönetilmesine dikkat edeceğiz."