Venezuela'da Delcy Rodriguez yemin etti
Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından, yemin ederek geçici Devlet Başkanı oldu. ABD Başkanı Donald Trump, "doğru olanı yapmaması durumunda" Rodriguez'in de büyük bir bedel ödeyeceğini dile getirmişti.
ABD ordusunun düzenlediği operasyon sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yerine geçici devlet başkanı olarak Delcy Rodriguez görevi devraldı.
Yemin ederek görevi devralan Delcy Rodriguez, devlet başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rodriguez hakkında yaptığı açıklamada "Doğru olanı yapmazsa çok büyük bedel ödeyecek. Muhtemelen Maduro'dan bile daha büyük." ifadelerini kullanmıştı.
Trump, Venezuela'da bir geçiş süreci sağlanana kadar bu ülkeyi kendilerinin yöneteceğini dile getirmişti.
ABD Başkanı, Venezuela petrolü üzerinde hak iddia etmişti.
Donald Trump, Venezuela'daki geçiş sürecine dair şu ifadeleri kullanmıştı:
"Düzgün bir geçişin gerçekleşmesini istiyoruz. Bu gerçekleşene kadar biz yöneteceğiz. Doğru bir geçiş yapılana kadar. Venezuela'da uzun zamandır yaşanan durum vardı. Yaşanabilecek durumları hayal bile edemediler. Biz burada çok büyük bir petrol şirketine sahibiz. Onlar Venezuela'ya gidecekler, yıkılmış halde bulunan petrol tesislerini tamir ettikten sonra ülkeye para akışını başlatacaklar. Gerekirse ikinci büyük saldırıyı da yaparız. Muhtemelen şu aşamada gerekmeyecek. İlk dalga son derece başarılı oldu. İkinci büyük dalgaya ihtiyacımız olmayacak. Venezuela'nın ABD ile olan ortaklığı herkesin dahil olmak istediği ortaklık. Yapacaklarımız, Venezuela halkını bağımsız ve güvenli hale getirecek."
Venezuela'yı yöneteceklerine dair açıklamasıyla ne kastettiği sorulan Trump, soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:
"Orada bir grup olmasını istiyoruz. Petrol şirketlerinin milyonlarca dolarlık yatırımından bahsediyoruz. Onların zararının karşılanması gerekiyor. Orayı düzgün şekilde yöneteceğiz. Bu çetelerin oradan giderilmesine dikkat edeceğiz. Sahada asker olması gerekirse ondan da çekinmeyiz. Biz ülkenin doğru yönetilmesine dikkat edeceğiz."