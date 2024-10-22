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Giriş Tarihi: 22.10.2024 01:55

Venezuela'da eski petrol bakanı gözaltına alındı

Venezuela'nın eski Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi'nin (PDVSA) Başkanı Pedro Tellechea, "ulusa karşı suçlar işlediği" iddiasıyla gözaltına alındı

AA
Venezuela’da eski petrol bakanı gözaltına alındı

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Tellechea'nın "ulusun çıkarlarına karşı ciddi suçlar işlediği" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Tellechea'nın devam eden soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığı belirtilerek, "PDVSA'nın beyni olarak bilinen Otomatik Kontrol ve Komuta Sisteminin, ABD istihbarat servisleri tarafından kontrol edilen bir şirkete teslim edilmesiyle Venezuela'nın egemenliğinin tüm yasal mekanizmaları ihlal edildi" ifadesine yer verildi.

Tellechea, PDVSA'da görev yaptığı süre boyunca büyük yolsuzluk iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Mart 2023'te, PDVSA'daki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında adı geçen diğer yetkililerle birlikte milyarlarca dolarlık kayıptan sorumlu tutulmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ocak 2023'te Tellechea'yı PDVSA'nın başkanı olarak atamıştı.

Tellechea, PDVSA'da yolsuzluk soruşturmaları sırasında istifa eden ve daha sonra gözaltına alınan Tareck El Aissami'nin yerine göreve getirilmişti.

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Venezuela'da eski petrol bakanı gözaltına alındı
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