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Giriş Tarihi: 29.7.2024

Venezuela’da gözler Maduro’da

Venezuela’da gözler Maduro’da
Venezuela'da halk, 6 yıl sonra yeni devlet başkanını seçmek için dün sandık başındaydı. 10 adayın katıldığı devlet başkanlığı seçimi yarışı, Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez arasında geçecek. Gonzalez'in seçimi kazanması durumunda, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin 25 yıllık yönetimi son bulacak. Seçimlerden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.
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Venezuela’da gözler Maduro’da
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