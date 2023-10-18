Venezuela’da iktidar ve muhalefet seçim tarihinde anlaştı

"HER KOŞULDA DİYALOĞUN PEŞİNDE OLDUK"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sosyal medya platformu X'ten görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkeye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini dile getiren Maduro, "Her koşulda diyaloğun peşinde olduk, bu yola kolay gelmedik ama kahraman halkımızın vicdanı ve gayreti sayesinde yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu anlaşmaların imzalanmasıyla, tüm yaptırımların kaldırılması, toplumsal refahın kademeli iyileştirilmesi, ekonomik büyüme, tam egemenlik ve bağımsızlık çerçevesinde barışın ve demokrasinin pekişmesi için ilk adımı atıyoruz." dedi.

Maduro, muhalefet ile imzalanan anlaşmayı paylaşarak, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Anayasasının koruması altında bağımsızlık, özgürlük, egemenlik, dokunulmazlık, toprak bütünlüğü ve ulusun kendi kaderini tayin hakkını talep eden ve çıkarlarımızı koruyan kısmi anlaşmaları paylaşıyorum." diye konuştu.

Venezuela'da iktidar ile muhalefet arasında en son kasım 2022'de Meksika'nın ev sahipliğinde toplantı düzenlenmiş ancak çok az ilerleme sağlanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 10 Ekim'deki açıklamasında muhalefet ile diyaloğu desteklediklerini ifade etmiş ancak ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğinin altını çizmişti.