Venezuela’da kritik değişim: Delcy Rodriguez Geçici Devlet Başkanı oldu

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak'ta Maduro'yu alıkoymasının ardından Ulusal Meclis'te düzenlenen törenle Geçici Devlet Başkanı olarak yemin etti.

"HALKIMIN HUZURUNA KEDERLE ÇIKIYORUM"

Yemin töreninde konuşan Rodriguez, Venezuela'nın "gayrimeşru bir askeri saldırıyla" karşı karşıya kaldığını belirterek, "Vatanımıza yönelik saldırının ardından halkımıza yaşatılan acılar nedeniyle huzurunuza kederle geliyorum" dedi.

Rodriguez, Cumhuriyetin barışını ve devletin işleyişini korumak için kararlılıkla çalışacağını vurgulayarak, "Cumhuriyetin barışını garanti altına almak için bir dakika bile dinlenmeyeceğime Venezuela halkı önünde yemin ederim" ifadelerini kullandı.

Rodriguez ayrıca, ulusun istikrarına ve barışına yönelik tehdidin olduğu bu zamanlarda ülkeyi savunmak için birlik çağrısında bulundu.