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Giriş Tarihi: 9.1.2025 16:20 Son Güncelleme: 9.1.2025 16:27

Venezuela’da yabancı askerler tutuklanmıştı: ABD yetkilisi oldukları ortaya çıktı

Venezuela’da “terörist eylemler” planladıkları gerekçesiyle 7 yabancı paralı asker tutuklanmıştı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bunlardan birinin üst düzey bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) personeli olduğunu belirtti.

AA
Venezuela’da yabancı askerler tutuklanmıştı: ABD yetkilisi oldukları ortaya çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "terörist eylemler" gerçekleştirmeyi planladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 yabancı paralı askerlere ilişkin konuştu.

Maduro, gözaltına alınan 2 ABD vatandaşı paralı askerden birinin FBI'da üst düzey yetkili, diğerinin ise ordu mensubu olduğunu belirtti.

Başkent Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda askerlerin yemin törenine katılan Maduro, yarın düzenlenecek yemin töreni öncesinde, terörist eylemler planlayan 7 yabancı paralı askerin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Maduro, söz konusu askerlerin 2'sinin ABD'li, 2'sinin Kolombiyalı ve 3'ünün Ukraynalı olduğunu belirtmişti.

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Venezuela’da yabancı askerler tutuklanmıştı: ABD yetkilisi oldukları ortaya çıktı
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