Venezuela’dan Gövde Gösterisi! Karayip Denizi’nde Dev Askeri Tatbikat

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek tatbikata 2 bin 500'den fazla askerin katılacağını belirtti. Lopez, tatbikatta farklı sınıflardan 12 donanma gemisi, 22 hava aracı, özel kuvvetler, istihbarat birimleri, denizaltılar ve dronların görev alacağını duyurdu.

MADURO'DAN "HAZIRLIK MESAJI"

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun doğrudan talimatıyla gerçekleştirilecek tatbikatın, Karayipler'de artan gerilime karşı bir "hazırlık mesajı" olduğu kaydedildi. Lopez, "Bu özel dönemde çabalarımızı ikiye katlamalı, operasyonel hazırlığımızı artırmalıyız. Denizde silahlı çatışma ihtimaline karşı hazırız ve bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'YE SERT ÇIKIŞ: BALIKÇI TEKNESİNE DÜŞMANCA SALDIRI

Venezuela İçişleri ve Adalet Bakanı Diosdado Cabello ise başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında Washington'u hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu uluslararası sularda vurdukları açıklamasına sert tepki gösteren Cabello, bunun aslında bir balıkçı teknesine yapılan "yasa dışı" ve "düşmanca" müdahale olduğunu savundu.

Cabello, ABD'nin "orantısız" ve "egemenlik ihlali" anlamına gelen saldırılar yaptığını öne sürerek, "Bahsettikleri 3 tekneyle ilgili kimse bir şey bilmiyor. Çünkü uyuşturucu taşıdıklarını söylüyorlar ama uyuşturucuyu kim gördü? Fentanil taşıdıklarını söylüyorlar, Venezuela'dan fentanil mi? İnanması güç, inanması çok güç?." dedi.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini duyurmuştu.