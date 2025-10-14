Venezuela’dan Nobel’e tepki: Norveç’teki büyükelçiliğini kapattı!

Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü "Venezuela halkının diktatörlükten demokrasiye barışçıl geçiş için verdiği mücadele" gerekçesiyle Machado'ya vermişti. Caracas yönetimi ise, kararın ardından Oslo'daki büyükelçiliğini kapatarak tepki gösterdi.

RESMÎ AÇIKLAMADA NOBEL DETAYI VERİLMEDİ

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, elçiliğin kapatılmasının "dışişleri hizmetinin yeniden yapılandırılmasının bir parçası" olduğu belirtildi. Ancak, Nobel kararına dair herhangi bir ifade yer almadı.

Norveç Dışişleri Bakanlığı ise kararı "talihsizlik" olarak nitelendirdi ve Venezuela'nın gerekçe göstermeden elçiliğini kapattığını doğruladı. Bakanlık açıklamasında, farklılıklara rağmen Venezuela ile diyaloğun açık tutulacağı, bu doğrultuda çalışmaların sürdürüleceği ve Nobel Ödülleri'nin Norveç hükümetinden bağımsız olduğu ifade edildi.