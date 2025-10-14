Venezuela’dan Nobel’e tepki: Norveç’teki büyükelçiliğini kapattı!
Venezuela, muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya Nobel Barış Ödülü verilmesinin ardından Norveç’teki büyükelçiliğini kapattı. Venezuela Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin kapatılması kararının dışişleri hizmetinin yeniden yapılandırılmasının bir parçası olduğu belirtildi.
Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü "Venezuela halkının diktatörlükten demokrasiye barışçıl geçiş için verdiği mücadele" gerekçesiyle Machado'ya vermişti. Caracas yönetimi ise, kararın ardından Oslo'daki büyükelçiliğini kapatarak tepki gösterdi.
RESMÎ AÇIKLAMADA NOBEL DETAYI VERİLMEDİ
Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, elçiliğin kapatılmasının "dışişleri hizmetinin yeniden yapılandırılmasının bir parçası" olduğu belirtildi. Ancak, Nobel kararına dair herhangi bir ifade yer almadı.
Norveç Dışişleri Bakanlığı ise kararı "talihsizlik" olarak nitelendirdi ve Venezuela'nın gerekçe göstermeden elçiliğini kapattığını doğruladı. Bakanlık açıklamasında, farklılıklara rağmen Venezuela ile diyaloğun açık tutulacağı, bu doğrultuda çalışmaların sürdürüleceği ve Nobel Ödülleri'nin Norveç hükümetinden bağımsız olduğu ifade edildi.
VENEZUELA YÖNETİMİNE KARŞITLIĞIYLA TANINIYOR
1967 yılında Venezuela'da doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve bugün Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti. 2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı Seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, sonradan yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edildiği için çekilmek zorunda kalmıştı. Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyundan çekilmiş ve Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti. Bu yıl Ocak ayında ilk kez yeniden kamuoyu önüne çıktığında tutuklanmasına yönelik başarısız bir teşebbüs olmuş ve aracına birkaç el ateş edilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmak için kampanya yürütmüştü. Ancak adaylıklar Ocak ayında, yani Trump'ın ikinci döneminin başında sona ermişti. Trump ise aylardır yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini ifade etmişti.