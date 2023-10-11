Vicdanın sesi sokaklara taştı

İsrail'ınGazze'ye katliam boyutuna varan saldırılarına karşı Tel Aviv destekçisi ABD'de bile her gün başka bir eyalette vicdan sahibi insanlar sokağa dökülüyor. İslam ülkelerinde başlayan protestolar dün de Güney Amerika ülkelerine yayıldı.Şili'nin başkenti Santiago'daki BM Karargâhı önünde toplanan göstericiler, üzerinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun resmi ve "Katil Aranıyor" yazılı dövizler taşıdı. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ve Brezilya'nın Sao Paulo kentinde de protestolar vardı. Güney Kore ve Japonya'da da Filistin'e özgürlük sloganlarıyla halk sokaklara döküldü.