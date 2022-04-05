Victor Orban’dan tarihe geçen konuşma! 6’lı ittifak Macaristan’daki seçimde sandığa gömüldü





Macaristan seçimini baz alan siyasi çevrelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "6 benzemez" olarak nitelendirdiği CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masa toplantılarında bir araya gelen ve yurt dışından destek gören Millet İttifakı'nın, AK Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı karşısında 2023'te gerçekleştirilecek seçimlerde benzer hezimeti yaşayacağı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.