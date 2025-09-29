Vietnam’ı Bualoi Tayfunu vurdu: 12 ölü

Filipinler'de birçok kişinin ölümüne yol açan Bualoi Tayfunu, Vietnam'da etkisini gösteriyor.

Vietnam basınındaki haberlere göre, tayfunun yol açtığı ani sel ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle devrilen ağaçlar, Hue ve Thanh Hoa bölgelerinde 12 kişinin ölümüne neden oldu.

Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 17 balıkçının kaybolduğu bildirildi.