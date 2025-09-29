Bualoi tayfunu Vietnam'a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video
Vietnam’ın kuzeyinde etkili olan Bualoi tayfununda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17 balıkçının kaybolduğu bildirildi.
Güney Çin Denizi'nde saatte 117 kilometre hıza ulaşan Bualoi tayfunu, şiddetini bir miktar azaltarak yerel saatle 08.00'de Vietnam'a ulaştı. Tayfunun yol açtığı ani sel ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle Hue ile Thanh Hoa bölgelerinde 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Quang Tri eyaleti açıklarında ise dev dalgalar nedeniyle dört balıkçı teknesinin battığı, 17 balıkçının kaybolduğu aktarıldı.
Afet Önleme ve Kontrol Dairesi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 30 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.
