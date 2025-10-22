Vucic yanlılarının kaldığı çadıra saldırı: 1 kişi ağır yaralandı

Yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Polis ekipleri, saldırganı olay yerinde gözaltına aldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çadırların alev aldığı ve silah seslerinin duyulduğu anlar yer aldı.

VUCİC: "SİYASİ NİTELİKLİ BİR TERÖR EYLEMİ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında saldırganın eski bir devlet güvenlik görevlisi olduğunu belirtti. Vucic, yaşananları "genel bir tehlike yaratmayı amaçlayan, siyasi nitelikli bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.