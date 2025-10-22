Video Dünya Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video
22.10.2025 | 15:48

Sırbistan parlamentosu önünde silahlı bir saldırgan, iktidar destekçisi göstericilerin çadır kurduğu alana gelerek etrafa ateş açtı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 kişinin ağır yaralandığı olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da parlamento binası önünde Sırbistan hükümeti ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yanlısı göstericilerin çadır kurduğu alanda yerel saatle 10.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililere göre saldırgan, çevreye birkaç el ateş edip 1 kişiyi ağır yaraladıktan sonra çadırda yangın çıkardı. Sırbistan medyası, saldırganın 57 yaşındaki bir adamı bacağından vurduktan sonra çadırdaki bir gaz tüpüne ateş ettiğini aktardı. Parlamento ve Cumhurbaşkanı Vucic'in Ofisi arasında yer alan parktaki çadırda gerçekleştirilen saldırının ardından polis, saldırganı gözaltına aldı. Çadırda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gaz tüpü patlaması nedeniyle bölgeye ambulans sevk edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir hükümet etkinliği sırasında yaptığı konuşmayı yarıda keserek, "Sırbistan parlamentosu önünde az önce bir terör eylemi gerçekleştiği için erken ayrılmak zorundayım" ifadelerini kullandı. Vucic daha sonra yaptığı basın açıklamasında ise saldırganın 1955 doğumlu Vladan Andjelkovic olduğunu duyurdu. Andjelkovic'in bir terör eylemi gerçekleştirdiğine inandığını söyleyen Vucic, olaya ilişkin nihai nitelendirmeyi yetkili savcılığın yapacağını söyledi.

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar ise saldırıda ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü, zorlu bir ameliyata alınması gerektiğini ifade etti. Yaralı şahsın parlamento önündeki çadır kampında kalmadığını da sözlerine ekleyen Loncar, saldırının motivasyonunun siyasi olduğunu savundu. Belgrad'daki Acil Tıp Merkezi önünde gazetecilere konuşan Loncar, "Az önce vurulan ve yakılmaya çalışılan adamla konuştum. Bilinci yerinde, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Mermi sağ kasığından geçmiş ve büyük bir damarı zedelemiş" dedi.

Loncar, yaralının saldırganı daha önce hiç görmediği bilgisini paylaştı. Saldırganın kendi siyasi görüşlerine katılmayan insanlara ateş ettiğini söyleyen Loncar, "Birkaç kez ateş ettikten sonra bunu yeterli bulmayıp insanları yakmak için yangın çıkardı" ifadelerini kullandı.
Olay, Sırbistan'da aylardır devam eden iktidar karşıtı protesto gösterileri ve üniversitelerin işgaline tepki olarak "öğretimlerini sürdürmek istedikleri" gerekçesiyle protesto eylemi başlatan ve Cumhurbaşkanı Vucic tarafından da desteklenerek birçok kez ağırlanan öğrencilerin çadır kurduğu alanda yaşandı.

Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği protesto gösterileri, geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad kentindeki tren istasyonu girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında başlamıştı. Trajedinin hükümetin altyapı projelerinde yolsuzluk yapması sonucu yaşandığı savunulurken, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifa etmiş, Sırp hükümetinin düşmüştü. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa taleplerini reddederek görevde kalmıştı.

