Washington düğmeye bastı: Maduro’ya ‘terör’ damgası! Venezuela’da alarm zilleri çalıyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD’nin Cartel de los Soles’i “Yabancı Terörist Örgütler” listesine almasının ardından hedef tahtasına oturdu. Maduro’nun da “terör örgütünü” yöneten isim olarak gösterilmesi Washington-Caracas hattında yeni bir krizi alevlendirdi. Karar, Karayipler’de ABD müdahalesinin yolunu açabileceği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

ABD'nin Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i "Yabancı Terörist Örgütler" listesine alması, tartışmaların odağına bir kez daha Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yerleştirdi. Washington, örgütün yönetiminde Maduro'nun bulunduğunu öne sürerek Venezuela liderini ağır suçlamaların merkezine çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığının Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles'in Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine alınacağına dair yayınladığı bildiri, verilen sürenin dolmasının ardından yürürlüğe girdi.

Böylelikle, ABD'de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki suç örgütüyle bağlantılı tüm varlıklar bloke edilecek ve bu kişilerle herhangi bir işlem yapmak yasak olacak.

Ayrıca, suç örgütüyle ilgili işlemlere katılan yabancı finans kuruluşlarının ikincil yaptırımlara maruz kalma riski de bulunuyor.

MADURO "ÖRGÜTÜN LİDERİ" OLARAK TANIMLANIYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Kasım'da ABD'nin Cartel de los Soles'i FTO olarak tanımlayacağını açıklamıştı.

Rubio, yazılı açıklamasında, "Cartel de los Soles, Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi diğer örgütlerle birlikte, yarımküremizdeki şiddet olaylarının yanı sıra ABD ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığından da sorumludur." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerini grubu yönetmekle suçlayan Rubio, bunların "Venezuela'nın meşru hükümetini temsil etmediklerini" belirtmişti.

ABD Hazine Bakanlığı da temmuz ayında Cartel de los Soles'i yaptırım listesine eklemişti.

ABD'Lİ ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİ KARAYİPLER'DE

ABD Genelkurmay Başkanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın baş askeri danışmanı Dan Caine'in, pazartesi günü Porto Riko'daki Amerikan birliklerini ve bölgedeki bir donanma savaş gemisini ziyaret edeceği belirtildi. ABD, bölgede alışılmadık derecede büyük bir savaş gemisi filosu topluyor ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere saldırıyor.

Genelkurmay Başkanı'nın ofisinden yapılan açıklamada, Caine'in askerlerle iletişim kuracağı ve bölgesel misyonlara verdikleri olağanüstü destek için onlara teşekkür edeceği belirtildi.

Caine'in bu haftaki ziyareti, Trump'ın Venezuela'ya karşı askeri müdahalede bulunup bulunmamayı değerlendirdiği bir dönemde gerçekleşti.

"TRUMP BU YANLIŞ VE SALDIRGAN POLİTİKADAN VAZGEÇMELİ"

Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Caracas yönetiminin, "Cartel de los Soles" adlı örgütün varlığını reddettiği hatırlatılarak, "ABD'nin bu iftirası, kötü niyetli bir yalan ve ülkeye yönelik yasa dışı bir müdahaleyi meşrulaştırma girişimidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin Venezuela'da "rejim değişikliğini" hedefleyen klasik planlar yürütmekle suçlandığı belirtilerek, Venezuela hükümetinin bu tür iftiralara yanıt vermek zorunda kalmasının gereksiz bir zaman kaybına yol açtığı kaydedildi.

Venezuela halkının birliğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin önceki saldırıları gibi bu girişim de başarısız olacaktır. Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini bu yanlış ve saldırgan politikadan vazgeçmeye çağırmaktadır. ABD'nin yürüttüğü tehdit ve baskı politikaları, Amerikan halkı tarafından bile desteklenmemektedir. Bu politikalar, Karayip ülkelerinin gelişimini olumsuz etkilediği gibi uyuşturucu kaçakçılığıyla gerçek anlamda mücadeleye de hiçbir katkı sağlamamaktadır."

KARAYİPLER'DE TANSİYON YÜKSELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.