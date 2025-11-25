Washington düğmeye bastı: Maduro’ya ‘terör’ damgası! Venezuela’da alarm zilleri çalıyor

ABD'nin Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i "Yabancı Terörist Örgütler" listesine alması, tartışmaların odağına bir kez daha Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yerleştirdi. Washington, örgütün yönetiminde Maduro'nun bulunduğunu öne sürerek Venezuela liderini ağır suçlamaların merkezine çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığının Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles'in Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine alınacağına dair yayınladığı bildiri, verilen sürenin dolmasının ardından yürürlüğe girdi.

Böylelikle, ABD'de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki suç örgütüyle bağlantılı tüm varlıklar bloke edilecek ve bu kişilerle herhangi bir işlem yapmak yasak olacak.

Ayrıca, suç örgütüyle ilgili işlemlere katılan yabancı finans kuruluşlarının ikincil yaptırımlara maruz kalma riski de bulunuyor.