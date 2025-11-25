Washington düğmeye bastı: Maduro’ya ‘terör’ damgası! Venezuela’da alarm zilleri çalıyor
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD’nin Cartel de los Soles’i “Yabancı Terörist Örgütler” listesine almasının ardından hedef tahtasına oturdu. Maduro’nun da “terör örgütünü” yöneten isim olarak gösterilmesi Washington-Caracas hattında yeni bir krizi alevlendirdi. Karar, Karayipler’de ABD müdahalesinin yolunu açabileceği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
ABD'nin Venezuela merkezli Cartel de los Soles'i "Yabancı Terörist Örgütler" listesine alması, tartışmaların odağına bir kez daha Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yerleştirdi. Washington, örgütün yönetiminde Maduro'nun bulunduğunu öne sürerek Venezuela liderini ağır suçlamaların merkezine çekti.
ABD Dışişleri Bakanlığının Venezuela merkezli suç örgütü Cartel de los Soles'in Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine alınacağına dair yayınladığı bildiri, verilen sürenin dolmasının ardından yürürlüğe girdi.
Böylelikle, ABD'de bulunan veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki suç örgütüyle bağlantılı tüm varlıklar bloke edilecek ve bu kişilerle herhangi bir işlem yapmak yasak olacak.
Ayrıca, suç örgütüyle ilgili işlemlere katılan yabancı finans kuruluşlarının ikincil yaptırımlara maruz kalma riski de bulunuyor.
MADURO "ÖRGÜTÜN LİDERİ" OLARAK TANIMLANIYOR
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 17 Kasım'da ABD'nin Cartel de los Soles'i FTO olarak tanımlayacağını açıklamıştı.
Rubio, yazılı açıklamasında, "Cartel de los Soles, Tren de Aragua ve Sinaloa Karteli gibi diğer örgütlerle birlikte, yarımküremizdeki şiddet olaylarının yanı sıra ABD ve Avrupa'ya uyuşturucu kaçakçılığından da sorumludur." ifadesini kullanmıştı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey yetkililerini grubu yönetmekle suçlayan Rubio, bunların "Venezuela'nın meşru hükümetini temsil etmediklerini" belirtmişti.
ABD Hazine Bakanlığı da temmuz ayında Cartel de los Soles'i yaptırım listesine eklemişti.
ABD'Lİ ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİ KARAYİPLER'DE
ABD Genelkurmay Başkanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın baş askeri danışmanı Dan Caine'in, pazartesi günü Porto Riko'daki Amerikan birliklerini ve bölgedeki bir donanma savaş gemisini ziyaret edeceği belirtildi. ABD, bölgede alışılmadık derecede büyük bir savaş gemisi filosu topluyor ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere saldırıyor.
Genelkurmay Başkanı'nın ofisinden yapılan açıklamada, Caine'in askerlerle iletişim kuracağı ve bölgesel misyonlara verdikleri olağanüstü destek için onlara teşekkür edeceği belirtildi.
Caine'in bu haftaki ziyareti, Trump'ın Venezuela'ya karşı askeri müdahalede bulunup bulunmamayı değerlendirdiği bir dönemde gerçekleşti.