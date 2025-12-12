Washington’dan sert adım: Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ailesini yaptırım listesine ekledi
Trump yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun en yakın çevresini hedef alan yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Washington yönetiminin, Maduro'nun eşi Cilia Flores’in 3 yeğenini, rejimle bağlantılı bir iş insanını ve petrol sektöründe faaliyet gösteren 6 nakliye şirketini yaptırım listesine eklediği ifade edildi.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Flores'in üç yeğeninin yaptırım kapsamına alındığı bildirildi. Açıklamada, Flores'in iki yeğeninin 2015'te ABD'ye kokain sokmaya çalışırken Haiti'de yakalandığı, 2016'da hüküm giydiği ancak 2022'de dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından affedildiği hatırlatıldı.
Üçüncü yeğenin ise Venezuela Ulusal Haznedarı ve devlet petrol şirketi PDVSA Başkan Yardımcısı olduğu, daha önce 2017'de yaptırım listesine girip 2022'de listeden çıkarıldığı bilgisi verildi.
MADURO REJİMİYLE KÂRLI ANLAŞMALAR YAPAN İŞ İNSANI DA HEDEFTE
Açıklamaya göre, Maduro-Flores ailesiyle ticari ortaklıkları bulunan Panamalı iş insanı Ramon Carretero Napolitano da yaptırımların hedefi oldu.
Carretero'nun Venezuela hükümeti adına petrol ürünleri sevkiyatına aracılık ettiği ve rejime ekonomik kaynak sağladığı belirtildi.
'NARKO-TERÖRİST REJİME' KAYNAK AKTARAN 6 GEMİ YAPTIRIMDA
ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, yanıltıcı ve emniyetsiz nakliye faaliyetlerinde bulunarak 'narko-terörist rejime' mali kaynak aktarmayı sürdürdüğü iddia edilen 6 geminin de yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi.