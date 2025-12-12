Washington’dan sert adım: Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ailesini yaptırım listesine ekledi

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Flores'in üç yeğeninin yaptırım kapsamına alındığı bildirildi. Açıklamada, Flores'in iki yeğeninin 2015'te ABD'ye kokain sokmaya çalışırken Haiti'de yakalandığı, 2016'da hüküm giydiği ancak 2022'de dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından affedildiği hatırlatıldı.

Üçüncü yeğenin ise Venezuela Ulusal Haznedarı ve devlet petrol şirketi PDVSA Başkan Yardımcısı olduğu, daha önce 2017'de yaptırım listesine girip 2022'de listeden çıkarıldığı bilgisi verildi.