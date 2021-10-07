Whatsapp, Instagram ve Facebook’taki kesintinin ardından şimdi de Google skandalı





VERİLERE NE OLDU?: İddiaya göre 4 Ekim akşamı üç sosyal medya platformu hackerların saldırısına uğradı. 1.5 milyar insanın kişisel bilgileri çalıntı. Hatta Deep Web'te satışa çıktı! Sadece bir milyon kişinin verileri hackerler tarafından 5 bin dolara satıldı.