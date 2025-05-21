Yabancı diplomatlar Filistin'i geziyordu: İsrail askerleri havaya ateş açtı

Yabancı diplomatların işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampını gezmesi sırasında İsrail askerleri havaya uyarı ateşi açtı.

Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 15:08 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2025 15:31

İsrail askerlerinin kısa bir süre önce işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında bir grup yabancı diplomatın tur gerçekleştirmesi sırasında havaya uyarı ateşi açtığı sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer aldı. Filistinli bir yetkili, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampının girişine gelen yabancı diplomatik heyeti korkutmak için İsrail güçlerinin ateş açtığını bildirdi.

"SALDIRININ AMACI HEYETİ KORKUTMAK" Filistin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmed el-Dik, 21 Ocak'tan bu yana kuşatma altında olan kampa 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan heyetin yaklaşması üzerine İsrail ordusunun diplomatik normları ihlal ederek ateş açtığını aktardı. Gruba eşlik eden Deek, saldırının amacının heyeti korkutmak ve kampa girmelerini engellemek olduğunu söyledi. İsrail'den diplomatlara uyarı ateşi | Video Deek, İsrail'in eylemlerini kınayarak, Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilere yönelik devam eden saldırıların durdurulmasını ve İsrail'in hesap vermesini istedi.