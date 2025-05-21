Video Dünya İsrail'den diplomatlara uyarı ateşi | Video
İsrail'den diplomatlara uyarı ateşi | Video

İsrail'den diplomatlara uyarı ateşi | Video

21.05.2025 | 15:21

Yabancı diplomatların işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'i gezmesi sırasında İsrail askerleri havaya uyarı ateşi açtı.

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