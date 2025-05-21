İsrail'den diplomatlara uyarı ateşi | Video
Yabancı diplomatların işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin'i gezmesi sırasında İsrail askerleri havaya uyarı ateşi açtı.
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