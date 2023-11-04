Yahudi yerleşimciler terör örgütü gibi! Filistinlileri böyle katlediyorlar





YOLLARI YERLE BİR ETTİLER

Cenin'de ise İsrail'in insansız hava aracı saldırıları şehrin yoğun nüfuslu mülteci kampını vurduğunda ve askeri buldozerler yolları yerle bir ettiğinde de 5 kişi öldürüldü. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) bu konuya dikkat çekerek, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 313'ü çocuk olmak üzere 828 kişiden oluşan en az 98 hanenin Yahudi yerleşimcilerin şiddeti nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu.

Batı Şeria'da uzun süre görev yapan İHH Mütevelli Heyeti Üyesi İzzet Şahi de "İsrail, yerleşimcilerin hepsini birer asker haline getirdi. Filistinlilerin köylerine saldırıyor, ev ve araçlarını yakıyorlar ve bunlardan hesap sorulmuyor" dedi.