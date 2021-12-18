Yanarak can vermişlerdi… Japonya’daki yangında şoke eden iddia!

Kitaşinçi bölgesinde yer alan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katında bulunan psikiyatri kliniğinde dün yangın çıkmış, klinikteki 17'si erkek, 10'u kadın 27 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Kamu yayıncısı NHK, şimdiye kadar yaşları 20 ile 60 arasında değişen 14'ü erkek ve 10'u kadın 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Japonya'da binada yangın faciası: 5 kişi öldü, 22 kişi yaşam belirtisi göstermiyor | Video

Başbakan Kişida Fumio, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti. Olayı "trajik" olarak niteleyen Kişida, "yeniden meydana gelmesini önlemek için tüm önlemleri alacaklarını" bildirmişti.