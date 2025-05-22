Yardım sevincini kana buladı 103 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda önceki geceden dün sabaha kadar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 103 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği, son günlerde kara saldırılarıyla yoğunlaştırdığı saldırılarında Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze genelinde hedef aldığı evlerin enkazında sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmaları yapıyor. Sağlık kaynakları, Sivil Savunma ekiplerinin önceki gece bombalanan evlerin enkazları altından 15 ceset çıkardığını duyurdu.

ABD: GAZZE'DEKİ 'SAVAŞ' BİTEBİLİR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze Şeridi'nde "savaşın sona ermesi" ve esirlerin serbest bırakılması konusunda yakında önemli bir ilerleme sağlanabileceğini söyledi. Rubio konuşmasında, " Bu durumun sona ermesi ve esirlerin serbest bırakılması yönünde yakın zamanda önemli bir ilerleme sağlanabileceğine dair belli bir iyimserliğim var. Son aylarda bu umutları en az dört kez taşıdım ancak her seferinde son dakikada bir şekilde gerçekleşmedi. Bu nedenle yeniden hayal kırıklığı yaşamak istemem. Ancak şu anda hem daha fazla insani yardım sağlanması hem de çatışmanın sona erdirilmesi için yoğun çaba gösteriliyor" ifadesini kullandı.

DÜNYADAN İSRAİL'E SERT KINAMA

Türkiye başta olmak üzere Fransa, İtalya, Avusturya, Hollanda, Suudi Arabistan ve Almanya, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret eden yaklaşık 35 kişilik uluslararası bir heyete ateş açmasını sert bir dille kınadı.

DSÖ: YARDIM OKYANUSTA BİR DAMLA

Dünya Sağlık Örgütü Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, "İsrail'in 11 haftanın ardından Gazze'ye geçici ve sınırlı yardım girişine izin vermesi okyanusta bir damla, kesinlikle yetersiz ve daha fazlasına ihtiyaç var" diye konuştu.

HOLLANDA'DA İSRAİL'E BOYKOT GÖSTERİSİ

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İsrail'den yola çıkan ve F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan Maersk adlı geminin Rotterdam Limanı'na yanaşmasına karşı gösterisi düzenlendi. "Hepimiz Filistinliyiz, Apartheid devleti İsrail ile tüm ilişkileri kes", "Boykot İsrail", "Ellerin kanlı" ve "Gemileri durdur" dövizleri taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganı attı.

AB'NİN İLK FİLİSTİN TEMSİLCİSİ ATANDI

Avrupa Birliği (AB), Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin elçisi Amal Jadou için AB Konseyi ve Komisyonu başkanlarının huzurunda diğer ülkenin temsilcisiyle tören düzenlendi. Jadou, AB Konseyi Başkanı'nın girişimiyle bu usulle görevine başlayan ilk Filistinli temsilci oldu.