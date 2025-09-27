Yaşayacak yer yok

Gazze'deki İsrail soykırımına küresel tepkiler artarken katil İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde masum sivilleri öldürmeye devam ediyor. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda 77 kişi daha hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yüzde 93'ünün çöktüğünü belirten Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, "135 bin çadırdan 125 bini çöktü ve barınmaya elverişsiz hale geldi. İşgalci İsrail'in mart ayından bu yana sürdürdüğü sıkı abluka nedeniyle yeni çadır temin edilemiyor, insani yardım malzemelerinin girişi engelleniyor" dedi.

Sevabite, İsrail'in zorunlu göç baskısıyla Gazze Şeridi'nde oradan oraya sürülen Filistinlilerin "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketle" karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bölgedeki insani durumun vahim olduğunu, binlerce kişinin daracık alanlara sıkıştığını bildiren Al Jazeera ajansı, "Gidecek yerleri yok. Yiyecek dağıtım yeri yok. Acil müdahale yok. Tuvalete gidecek yer yok. Yerleşecek yer bulmakta zorlanıyorlar. Çöplük alanda çadır kurmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

HASTANELER TAMAMEN ÇÖKTÜ

İsrail'in işgal planını devreye soktuğu Gazze kentindeki durumun endişe verici olduğunu belirten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık tesisleri ve çevresine yapılan saldırıların, hayat kurtarıcı bakımın sağlanmasını imkânsız hale getirdiğini kaydetti. Öte yandan Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze kentindeki yoğun saldırıları nedeniyle faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığını bildirdi. MSF Koordinatörü Jacob Granger, "En savunmasız kişiler hareket edemiyor. Yeni doğan bakımındaki bebekler, ağır yaralılar ve hayati tehlike arz eden hastalıkları olanlar büyük tehlike altındayken bu isteyeceğimiz son şeydi" değerlendirmesinde bulundu. Gazze Sağlık Bakanlığı ise sağlık sisteminin büyük oranda çöktüğünü, çok sayıda hastanenin hizmet dışı bırakıldığını açıkladı.

'GAZZE'DE YAŞANANLAR MEŞRULAŞTIRILAMAZ'

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Martin, Filistin halkının iki yıldır tarifsiz fiziksel ve psikolojik acılara maruz kaldığını belirterek, "Gazze'de yaşananlar meşrulaştırılamaz ve savunulamaz. Bu, insan onuruna ve uluslararası hukuka açık bir saldırıdır" ifadelerini kullandı. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ise İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması için çağrıda bulundu.