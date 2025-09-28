Video Dünya İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti | Video
28.09.2025 | 08:40

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki Deyr el-Balah bölgesine yönelik saldırısında, Filistinli gazeteci Muhammed el-Dayah’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken sivillerin yanı sıra gazetecileri de hedef almaya devam ediyor. Filistinli kaynaklar, İsrail'e ait savaş uçaklarının bugün Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Balah bölgesine yönelik saldırısında bir gazetecinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Savaş uçaklarının bölgedeki bir çadırı hedef aldığı saldırı sonucunda Filistin Enformasyon Medya Merkezi'nde çalışan Filistinli gazeteci Muhammed el-Dayah hayatını kaybetti. Gazeteci için yakınları ve bölge halkı tarafından cenaze namazı kılınırken, sevenlerinin üzüntülü anları da kameralara yansıdı.

İSRAİL'İN 7 EKİM 2023'TEN BU YANA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILARDA HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİLERİN SAYISI 252'YE YÜKSELDİ
Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, son verilerle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 252'ye yükseldiği açıklandı. Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ayrıca, İsrail işgal güçlerinin gazetecileri kasıtlı şekilde hedef alması sert ifadelerle kınandı. Aynı zamanda, ABD yönetimi ve Birleşik Krallık, Almanya, Fransa gibi çeşitli Avrupa ülkeleri de İsrail'in soykırım savaşına ortak olmakla suçlanarak, olaylardan tam sorumlu tutuldu.

Medya Ofisi'nin açıklamasında ayrıca, uluslararası topluma, dünya genelindeki gazetecilik ve medya kuruluşlarına da çağrıda bulunuldu. Açıklamada, İsrail'in açık şekilde kınanmasına, işgalin durdurulmasına ve savaş suçlarının uluslararası mahkemelerde taşınmasına yönelik talepler aktarıldı.

İSRAİL'İN BU SABAH BAŞLAYAN SALDIRILARINDA CAN KAYBI 91'E YÜKSELDİ
Öte yandan, İsrail bu sabah Nuseyrat ve El-Şati Mülteci Kampları başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda, Gazze Şeridi'nde 45'i Gazze şehrinde olmak üzere 91 Filistinli hayatını kaybetti.

