Beyaz Saray’da bir ilk: Suriye Cumhurbaşkanı Şara Washington’da

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi ziyarette bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'a ulaştı. Şara, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.