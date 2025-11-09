Beyaz Saray'da bir ilk: Suriye Cumhurbaşkanı Şara Washington’da
Tarihi bir ziyaret için Washington’da bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Görüşmede, savaş sonrası yeniden inşa süreci, yaptırımlar ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi ziyarette bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'a ulaştı. Şara, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.
Görüşmede, Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşa süreci, yabancı yatırım ve ekonomik iş birliği fırsatları, Suriye üzerindeki ABD yaptırımlarının kaldırılması veya hafifletilmesi, DEAŞ'ın Suriye'de hala var olan unsurlarıyla mücadeleye yönelik ortak çabalar, Suriye'deki farklı silahlı grupların merkezi hükümetle entegrasyonu ve ordunun tek komuta altında birleştirilmesi gibi konuların masaya yatırılması bekleniyor.
EYLÜL AYINDA NEW YORK'U ZİYARET ETMİŞTİ
Şara, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'u ziyaret etmiş olsa da Beyaz Saray'a resmi bir cumhurbaşkanı ziyareti gerçekleştiren ilk Suriyeli lider olacak.