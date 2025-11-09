Video Dünya ABD'nin başına ödül koyduğu Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Washington'da komutanlarla basketbol oynadı | Video
09.11.2025 | 13:28

ABD tarafından başına yakalanması için 10 milyon dolar ödül konulan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Washington D.C.’de, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve Uluslararası DAEŞ Karşıtı Koalisyon Başkanı Kevin Lambert ile basketbol oynadı.

ABD tarafından başına yakalanması için 10 milyon dolar ödül konulan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, resmi ziyarette bulunmak üzere Washignton D.C'ye geldi. Ahmed eş-Şara, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ve Uluslararası DAEŞ Karşıtı Koalisyon Başkanı Kevin Lambert ile basketbol oynadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, görüntüyü, "Çok çalış, daha çok oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç oyun oynuyoruz" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yarın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

ÖDÜL GEÇTİĞİMİZ YIL ARALIK AYINDA KALDIRILMIŞTI
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) 2017 yılında Ahmed eş-Şara'nın başına yakalanması için 10 milyon dolar ödül konulduğunu duyurmuştu. Ödül, ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ve beraberindeki heyetin geçtiğimiz yıl aralık ayında Ahmet eş-Şara ile Şam'da görüşmesinin ardından kaldırılmıştı.

