Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yine hayal görmeye başladılar! Yunan komutandan haddini aşan sözler
Giriş Tarihi: 10.6.2022 21:56

Yine hayal görmeye başladılar! Yunan komutandan haddini aşan sözler

Yine hayal görmeye başladılar! Yunan komutandan haddini aşan sözler

Yunanistan'daki bir TV kanalında emekli Yunan donanması koramirali haddini aştı. Egkolfopoulos, konuşmasında 'Önce uçaklarımız, İstanbul'daki köprüleri yok edecek' ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile son dönemde yaşanan gelişmeler gündemin en önemli konularından bir tanesi olmaya devam ederken Yunanistan'daki bir TV kanalında skandal ifadeler kullanıldı. Bir TV kanalına katılan emekli Yunan donanması koramirali Egkolfopoulos'un sarf ettiği küstah sözler, haddini aştı.

UÇAKLARIMIZ İSTANBUL'DAKİ BOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİNİ YOK EDECEK"

Egkolfopoulos, katıldığı programda "Önce uçaklarımız, İstanbul'daki Boğaziçi Köprülerini yok edecek, 3 adet SCALP füzesi fırlatılacak ve ardından onlara 'Şimdi gelebilirsiniz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: Yunanistan'a gerekli karşılığı verdik! Vermeye devam edeceğiz Yunanistan'ın korkusu! Başkan Erdoğan'ın sözleri panikletti, açıklama yapma derdine düştüler Başkan Erdoğan, Atına’yı Yunanca Tweet’le de uyardı

ARKADAŞINA GÖNDER
Yine hayal görmeye başladılar! Yunan komutandan haddini aşan sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA