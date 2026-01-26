YPG ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor: Teröristler köye baskın düzenledi! Çok sayıda kişi yaralandı

Ayrıca Laferge çimento fabrikası çevresinde Suriye ordusu ile YPG arasında çatışmalar sürüyor.

Suriye ordusu ile YPG'li teröristler arasında Aynularab hattındaki Şeyhler köyü civarında da çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan ateşkese rağmen Suriye ordusuna saldıran YPG 'li teröristler ile Halep'in Aynularab ilçesi kırsalında çatışmalar devam ediyor.

TERÖRİSTLER ORDU MEVZİLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

Suriye ordusu Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü YPG'nin Aynularab çevresinde ordu mevzilerine FPV tipi kamikaze dronlarla saldırdığını, saldırılarda 4 askeri aracın imha edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, YPG'nin ayrıca M4 kara yolunu ve çevredeki köyleri birkaç kez hedef aldığı, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı kaydedilmişti.

Terör örgütünün sivilleri tutuklamaya yönelik sistematik politikasını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, eş-Şuyuh köyü yakınlarında bazı ailelerin oğullarını tutuklamak amacıyla kuşatma altına alındığı, bu durumun bölge sakinleriyle çatışmalara ve yaralanmalara yol açtığı aktarılmıştı.

Açıklamada, sivillerin ve askeri mevzilerin hedef alınmasına karşı sahadaki seçeneklerin gözden geçirildiği ve gerekli önlemlerin alınacağı uyarısı yapılmıştı.