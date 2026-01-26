YPG ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor: Teröristler köye baskın düzenledi! Çok sayıda kişi yaralandı
Terör örgütü YPG, ateşkesi yine ihlal etti. Haseke ilindeki Sefa köyüne baskın düzenleyen teröristler, sivilleri yaraladı.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'de yer alan habere göre, terör örgütü YPG mensupları, Haseke kırsalındaki Sefa köyüne baskın düzenledi.
Baskında sivilleri hedef alan terör örgütü, çok sayıda kişiyi yaraladı.
Bölge halkı, Suriye ordusuna müdahale çağrısında bulundu.
YPG'NİN ATEŞKESİ İHLAL ETMESİYLE ÇATIŞMA ÇIKTI
Öte yandan ateşkese rağmen Suriye ordusuna saldıran YPG'li teröristler ile Halep'in Aynularab ilçesi kırsalında çatışmalar devam ediyor.
Suriye ordusu ile YPG'li teröristler arasında Aynularab hattındaki Şeyhler köyü civarında da çatışmalar yaşanıyor.
Ayrıca Laferge çimento fabrikası çevresinde Suriye ordusu ile YPG arasında çatışmalar sürüyor.
TERÖRİSTLER ORDU MEVZİLERİNİ HEDEF ALMIŞTI
Suriye ordusu Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, terör örgütü YPG'nin Aynularab çevresinde ordu mevzilerine FPV tipi kamikaze dronlarla saldırdığını, saldırılarda 4 askeri aracın imha edildiği belirtilmişti.
Açıklamada, YPG'nin ayrıca M4 kara yolunu ve çevredeki köyleri birkaç kez hedef aldığı, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı kaydedilmişti.
Terör örgütünün sivilleri tutuklamaya yönelik sistematik politikasını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, eş-Şuyuh köyü yakınlarında bazı ailelerin oğullarını tutuklamak amacıyla kuşatma altına alındığı, bu durumun bölge sakinleriyle çatışmalara ve yaralanmalara yol açtığı aktarılmıştı.
Açıklamada, sivillerin ve askeri mevzilerin hedef alınmasına karşı sahadaki seçeneklerin gözden geçirildiği ve gerekli önlemlerin alınacağı uyarısı yapılmıştı.