YPG işgalindeki Haseke’de sıcak saatler: Suriye ordusu kent merkezine girmeye hazırlanıyor

Öte yandan terör örgütü YPG 'nin Haseke 'de bu sabah başlattığı sokağa çıkma yasağı ise sürüyor.

30 OCAK TARİHLİ GENİŞLETİLMİŞ ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 30 Ocak'ta imzalanan ateşkes ve genişletilmiş entegrasyon anlaşması kapsamında Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlerin Haseke'ye gireceği duyurulmuştu.

Taraflar arasındaki anlaşmada, Haseke kent merkezindeki kamu kurumlarının Şam yönetimine bağlı devlet kurumlarıyla entegrasyonunun yapılacağı ve buradaki çalışanların kadroyu geçirileceği bildirilmişti.

Haseke'ye girecek güçlerin misyonu, burada ne kadar ve ne şekilde kalacağı konusunda ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.