YPG, Münbiç’teki sağlık altyapısına saldırıyor

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin sağlık altyapısını çökertmesi ve sivil halka yönelik saldırılarını sürdürmesi nedeniyle tıbbi hizmetlerin sağlanmasında sorunlar yaşanıyor. Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılan Münbiç'te halk, örgütün geride bıraktığı çökmüş sağlık sistemiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle böbrek yetmezliği ve akdeniz anemisi (talasemi) gibi kronik hastalıklardan muzdarip hastalar için ilaç ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanıyor. Yeterli tıbbi destekten yoksun hastaların hayatı risk altında. PKK/YPG'nin hastanelerin altına kazdığı tüneller de hem sağlık tesislerinin güvenliğini hem de bölge sakinlerinin hayatını tehdit ediyor.