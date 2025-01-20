YPG’li teröristlere Suriye’den gözdağı

Suriye'de 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ülkede esen olumlu rüzgârın karşısında en büyük engellerden olan terör örgütü YPG'ye karşı operasyon ihtimali giderek büyüyor. Yeni Suriye yönetimi önceki gün Suriye ordusunda terör örgütü YPG'den oluşacak özel bir birliğin olmasını istemediklerini açıklamıştı. YPG'li militanlar günlerdir ABD, Batı ve İsrail'den bir yardım dileniyor ve zaman kazanmak adına müzakereleri de oyalıyordu. Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, yeni yönetimin tüm bölgelerin kendi kontrolü altında birleştirilmesini istediğine ve bunun Suriye devletinin hakkı olduğuna dikkati çekti. Dün basına yansıyan haberlerde ise Şam'a ait askeri konvoyların Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgelere doğru ilerlediği belirtildi.

SİVİLLERE SALDIRIYORLAR

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nın çevresine düzenlediği saldırılarda on binlerce sivilin yaşadığı yerleşim alanları hedef alınıyor. PKK/YPG'li teröristler, geçen yıl 20 Aralık'tan bu yana Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı çevresine saldırılarını sürdürüyor. Teröristlerin ağır silahlarla uzaktan yaptıkları atışlar, Tişrin Barajı'nın batı yakasında yer alan 10 köydeki yaklaşık 50 bin sivilin hayatını olumsuz etkiliyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Tişrin Barajı çevresinde PKK/ YPG'li teröristlerle çatışıyor.





İSRAİL BASINI: ANKARA GENİŞ BİR STRATEJİ İZLİYOR

İsrail merkezli The Jerusalem Post, Türkiye'nin Ortadoğu'da artan etkisi ve izlediği denge politikası üzerine bir analiz yayınladı. "Türkiye, Batı'ya karşı meydan okuyor" denilen haber analizde "Türkiye, jeopolitik nüfuzunu en üst düzeye çıkarmak için Doğu ve Batı dünyaları arasında nasıl denge kuruyor?" sorusu yöneltildi. Türkiye'nin BRICS için de attığı adımlara vurgu yapılan yazıda "Ankara geniş bir strateji izliyor" yorumu yapıldı.



REUTERS'TAN ANALİZ: TÜRKİYE ANAHTARI ELİNDE TUTACAK

İngiliz Reuters ajansı, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü mercek altına aldı. HTŞ liderliğindeki yeni yönetimin Ankara'ya dostça yaklaştığına dikkat çekildi. Analizde Trump'ın "Türkiye'nin Suriye'nin anahtarını elinde tutacağına" dair sözleri hatırlatıldı ve "NATO üyesi Türkiye, komşusunun geleceğini diplomatik, ekonomik ve askeri olarak etkileyebilecek bir konumda" denildi.





TÜRK BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

Suriye'de 2012'de iç savaş sırasında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle diplomatik faaliyetlerine yeniden başladı. Suriye'nin Halep kentindeki Muhafaza semtinde bulunan Halep Başkonsolosluğu'nun açılışına, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu, Halep Başkonsolosu Hakan Cengiz ve çok sayıda davetli katıldı.