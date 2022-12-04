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Giriş Tarihi: 5.12.2022

YPG’nin evlerinden sürdüğü yüzbinlerin gözü Mehmetçik’te

TSK ve Suriye Milli Ordusu operasyon için emir beklerken Kilis’in hemen karşısında terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden kaçış başladı. YPG/PKK’nın topraklarından Türkiye sınırına sürdüğü yüzbinlerce kişi de Azez, Şehba ve Tel Rifat’taki evlerine dönmek için yapılacak kara harekatını bekliyor

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
YPG’nin evlerinden sürdüğü yüzbinlerin gözü Mehmetçik’te
Türkiye, sınır hattının güvenliği ve halkın güvenliğini tehdit eden terör saldırılarını engellemek için Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında hava ve kara ateş destek unsurları ile bölgedeki terör karargahları ve mevzilerini vuran TSK, kara harekatı için de gün sayıyor. Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütünü 30 kilometre güneye itmekte kararlı olan Mehmetçik, operasyona hazırlanıyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu operasyon için emir beklerken Kilis'in hemen karşısında terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden kaçan yüzbinlerce insanın yaşadığı Azez'de deki siviller de evlerine dönmek için yapılacak kara harekatını bekliyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin 2016'da işgal ettiği Şehba, Tel Rıfat gibi bölgelerde yaşayan yüzbinlerce sivil evlerini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelerde yaşamaya başlamıştı.



'6 YILDIR BEKLİYORUZ'
PKK/YPG terör örgütünün evinden ettiği o sivillerden biri olan Muhammed Sayd Ali, "Evimize dönmek istiyoruz. Terör örgütü Tel Rıfat'a girdiğinde çok büyük bir kıyım yapmıştı. Onların esaretinde yaşamamak için kaçtık. 6 yıl oldu bekliyoruz. Kara operasyonu olursa buradaki yüzbinlerce sivil evlerine dönecek" dedi.



Salih Şamalı da "Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Bu acıları bize yaşatanlardan biri de PKK/YPG terör örgütüdür. Onlar çocuklarımızı öldürdü, bizi evimizden ayırdı. Tek destekçimiz, umudumuz Türkiye. Evimize dönmek istiyoruz" dedi.



Saldırılar yüzünden bölgenin istikrarsızlaştığını söyleyen Karam İsa, "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ve çevresinden Azez'e, Afrin'e ve diğer bölgelere sürekli saldırılar düzenliyor. Bu yüzden bölgede huzur yok, güvenlik yok. Bunun tek nedeni terör örgütünün saldırılarıdır. Biz burada, şehrimizde güvenli bir hayat yaşamak istiyoruz. PKK/YPG gibi terör örgütlerinin sonu gelmeden bu olamayacak. Azez halkı olarak kara harekatını sonuna kadar destekliyoruz" dedi. PKK/ YPG terör örgütünün Suriye halkına ihanet ettiğini söyleyen Khaled Nour da, "PKK/YPG'liler, Azez'de çok zor koşullarda yaşayan yüzbinlerce sivilin vebalini aldı" diye konuştu.



TERÖRİST ELEBAŞI ABD'YE YALVARDI: BİZİ UNUTMAYIN
İstıklal saldırısı sonrası Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Pençe-Kılıç hava Harekâtı sonrası kara operasyonu mesajı teröristlerin korkusunu derinleştirdi. Büyük paniğe kapılan ve müttefiklerinden yardım isteyen terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Washington Post gazetesine üzerinden kendilerine tırlarla silah yardımı yapan ve teröristleri eğiten ABD'ye seslendi. Gazeteye yazan terörist Kobani, "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın" başlıklı yazısında, Türkiye tarafından tehlike altında olduklarını söyledi.
Yazısında kara harekatı paniğinin açıkça görüldüğü terörist, "Böyle bir saldırının sonuçlarının ne olacağını çok iyi biliyoruz; çünkü Türkiye bunu daha önce de yaptı" dedi. PKK/YPG elebaşı, geçtiğimiz günlerde de, 'Türkiye'nin durdurulması için somut adımlar atılmasını' istemişti.

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YPG’nin evlerinden sürdüğü yüzbinlerin gözü Mehmetçik’te
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