YPG’nin evlerinden sürdüğü yüzbinlerin gözü Mehmetçik’te

Türkiye, sınır hattının güvenliği ve halkın güvenliğini tehdit eden terör saldırılarını engellemek için Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK/YPG terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Pençe Kılıç Harekâtı kapsamında hava ve kara ateş destek unsurları ile bölgedeki terör karargahları ve mevzilerini vuran TSK, kara harekatı için de gün sayıyor. Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütünü 30 kilometre güneye itmekte kararlı olan Mehmetçik, operasyona hazırlanıyor. TSK ve Suriye Milli Ordusu operasyon için emir beklerken Kilis'in hemen karşısında terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerden kaçan yüzbinlerce insanın yaşadığı Azez'de deki siviller de evlerine dönmek için yapılacak kara harekatını bekliyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin 2016'da işgal ettiği Şehba, Tel Rıfat gibi bölgelerde yaşayan yüzbinlerce sivil evlerini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelerde yaşamaya başlamıştı.
'6 YILDIR BEKLİYORUZ'
PKK/YPG terör örgütünün evinden ettiği o sivillerden biri olan Muhammed Sayd Ali, "Evimize dönmek istiyoruz. Terör örgütü Tel Rıfat'a girdiğinde çok büyük bir kıyım yapmıştı. Onların esaretinde yaşamamak için kaçtık. 6 yıl oldu bekliyoruz. Kara operasyonu olursa buradaki yüzbinlerce sivil evlerine dönecek" dedi.
Salih Şamalı da "Suriye halkı çok büyük acılar çekti. Bu acıları bize yaşatanlardan biri de PKK/YPG terör örgütüdür. Onlar çocuklarımızı öldürdü, bizi evimizden ayırdı. Tek destekçimiz, umudumuz Türkiye. Evimize dönmek istiyoruz" dedi.
Saldırılar yüzünden bölgenin istikrarsızlaştığını söyleyen Karam İsa, "Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ve çevresinden Azez'e, Afrin'e ve diğer bölgelere sürekli saldırılar düzenliyor. Bu yüzden bölgede huzur yok, güvenlik yok. Bunun tek nedeni terör örgütünün saldırılarıdır. Biz burada, şehrimizde güvenli bir hayat yaşamak istiyoruz. PKK/YPG gibi terör örgütlerinin sonu gelmeden bu olamayacak. Azez halkı olarak kara harekatını sonuna kadar destekliyoruz" dedi. PKK/ YPG terör örgütünün Suriye halkına ihanet ettiğini söyleyen Khaled Nour da, "PKK/YPG'liler, Azez'de çok zor koşullarda yaşayan yüzbinlerce sivilin vebalini aldı" diye konuştu.
TERÖRİST ELEBAŞI ABD'YE YALVARDI: BİZİ UNUTMAYIN
İstıklal
saldırısı sonrası
Türkiye'nin
Suriye'nin kuzeyindeki
terör örgütlerine
yönelik başlattığı
Pençe-Kılıç
hava Harekâtı sonrası
kara operasyonu
mesajı
teröristlerin korkusunu
derinleştirdi.
Büyük paniğe
kapılan ve müttefiklerinden
yardım isteyen
terör örgütü YPG/PKK'nın
elebaşlarından 'Mazlum
Kobani' kod adlı Ferhat
Abdi Şahin, Washington
Post gazetesine üzerinden
kendilerine tırlarla silah
yardımı yapan ve teröristleri
eğiten ABD'ye seslendi.
Gazeteye yazan terörist
Kobani, "Amerika'nın
Suriye'deki en sadık müttefikiyiz.
Bizi unutmayın"
başlıklı yazısında, Türkiye
tarafından tehlike altında
olduklarını söyledi.
Yazısında kara harekatı
paniğinin açıkça görüldüğü
terörist, "Böyle bir
saldırının sonuçlarının
ne olacağını çok iyi biliyoruz;
çünkü Türkiye bunu
daha önce de yaptı" dedi.
PKK/YPG elebaşı, geçtiğimiz
günlerde de, 'Türkiye'nin
durdurulması için somut
adımlar atılmasını' istemişti.