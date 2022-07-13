YPG/PKK’nın İnsanlık suçları BM raporunda! Liste kabarık





BM'nin raporunda Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün 250'ye yakın çocuğu silahlı kadrosuna kattığı, ülkede Beşar Esad rejiminden sonra en çok hastane ve okula saldırı düzenleyen ve en çok hastane ve okulu askeri amaçla kullanan örgüt olduğuna vurgu yapıldı.