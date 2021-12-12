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Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:49 Son Güncelleme: 12.12.2021 10:50

YPG'ye destek veren İsveç'li bakandan skandal paylaşım: Destek vermeye devam ediyoruz

YPG’ye destek veren İsveç’li bakandan skandal paylaşım: Destek vermeye devam ediyoruz

Terör örgüyü PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG'ye destekleriyle bilinen İsveç, skandal bir görüşmeye imza attı. Örgütün sözde sorumlularından biriyle görüştüklerini sosyal medya hesabından paylaşayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Ülkemiz, aktif partner olmaya devam ediyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve heyeti skandal bir görüşmeye imza attı. Linde ve heyet, törer örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sözde Suriye Demokratik Meclisi Eşbaşkanı Elham Ahmed ile bir araya geldi.

MADDİ YARDIM YAPILACAK

Görüşme sonrasında Twitter'dan paylaşım yapan Linde, "Kuzeydoğu Suriye'de yaşananlar hakkında Elham Ahmet ile samimi bir görüşmeyi takdir ediyoruz. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" sözlerine yer verdi. Görüşme sonrasında örgüye maddi yardım yapılmasına karar verildi.

BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Elham Ahmed, ABD müttefikini Suriye Demokratik Güçlerinin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi'nin sözde eşbaşkanı. Ahmed'in İsveç'e yaptığı ziyaret ile ilgili bir açıklama geldi.

ABD DE DESTEK VERİYOR

Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti de, YPG ile görüşme gerçekleştirmişti. İsveç'in yaptığı görüşmenin tam olarak ABD'nin zırhlı araç donanımı ve askeri eğitim verdiği zamanlara denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

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YPG'ye destek veren İsveç'li bakandan skandal paylaşım: Destek vermeye devam ediyoruz
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