Yüksek benzin fiyatları sabrını taşırdı! Biden petrol şirketlerine savaş açtı

Dünya üzerinde etkisini hala sürdüren koronavirüs salgını özellikle ekonomik olarak büyük tahribatlar yarattı. Tüm sektörleri derinlemesine etkileyen salgın nedeniyle küresel çapta yaşanan kriz özellikle enerji ve akaryakıt sektöründe ciddi boyutlara ulaştı.
BİDEN PETROL ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA AÇTIRIYOR
Yüksek akaryakıt fiyatlarının etkilediği ülkelerden biri de ABD oldu. ABD'de yüksek akaryakıt fiyatları ana gündem maddesi olurken, bu durum ABD Başkanı Joe Biden'ın sabrını taşıdı. Biden, yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle petrol şirketlerine soruşturma başlatmak için kurmaylarını harekete geçirdi.