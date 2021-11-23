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Haberler Dünya Haberleri Yüksek benzin fiyatları sabrını taşırdı! Biden petrol şirketlerine savaş açtı
Giriş Tarihi: 23.11.2021 23:04 Son Güncelleme: 23.11.2021 23:16

Yüksek benzin fiyatları sabrını taşırdı! Biden petrol şirketlerine savaş açtı

SABAH İNTERNET
Yüksek benzin fiyatları sabrını taşırdı! Biden petrol şirketlerine savaş açtı

Dünya üzerinde yaşanan ekonomik bunalım tüm devletleri ciddi bir şekilde etkilerken, özellikle akaryakıtta gözle görülür artışlar yaşandı. Fiyat artışlarından İngiltere, ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkeler de etkilenirken, bu durum ABD Başkanı Joe Biden'ın sabrını taşırdı. Yüksek benzin fiyatları nedeniyle harekete geçen Biden, petrol şirketlerine soruşturma açtırıyor.

Dünya üzerinde etkisini hala sürdüren koronavirüs salgını özellikle ekonomik olarak büyük tahribatlar yarattı. Tüm sektörleri derinlemesine etkileyen salgın nedeniyle küresel çapta yaşanan kriz özellikle enerji ve akaryakıt sektöründe ciddi boyutlara ulaştı.

FRANSIZLAR UCUZ AKARYAKIT İÇİN KOMŞU ÜLKELERE GİTTİ

Akaryakıt fiyatları AB ülkeleri ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede artış gösterirken, Fransa'da vatandaşlar daha ucuza akaryakıt alabilmek için komşu ülkelere yolculuk yaptı.

ALMANYA VE İNGİLTERE DE ARTAN FİYATLARDAN ETKİLENDİ

Bu durum Almanya'da da böyle olurken, İngiltere'de ise benzin istasyonlarında kilometrelerce kuyruklar oluştu. Vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

BİDEN PETROL ŞİRKETLERİNE SORUŞTURMA AÇTIRIYOR

Yüksek akaryakıt fiyatlarının etkilediği ülkelerden biri de ABD oldu. ABD'de yüksek akaryakıt fiyatları ana gündem maddesi olurken, bu durum ABD Başkanı Joe Biden'ın sabrını taşıdı. Biden, yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle petrol şirketlerine soruşturma başlatmak için kurmaylarını harekete geçirdi.

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Yüksek benzin fiyatları sabrını taşırdı! Biden petrol şirketlerine savaş açtı
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