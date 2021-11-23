Yüksek benzin fiyatları sabrını taşırdı! Biden petrol şirketlerine savaş açtı

FRANSIZLAR UCUZ AKARYAKIT İÇİN KOMŞU ÜLKELERE GİTTİ

Akaryakıt fiyatları AB ülkeleri ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede artış gösterirken, Fransa'da vatandaşlar daha ucuza akaryakıt alabilmek için komşu ülkelere yolculuk yaptı.