Yunan Bakan Dendias’tan Başkan Erdoğan ile ilgili küstah sözler

"ABD'NİN ASKERİ VARLIĞINI İSTİYORUZ"

Dedeağaç Limanı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dendias, buranın Balkanlar için bir enerji kavşağına dönüşmesinin Yunanistan için önemli olduğunu savundu. Dendias, "ABD'nin askeri varlığını istiyoruz. Evet, Dedeağaç Limanı'nın ticari olmasını istemiyoruz ve tam da bu, Erdoğan'ı rahatsız etti." dedi.

ABD VE YUNANİSTAN, KARŞILIKLI SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

Yunanistan ve ABD Ekim 2021'de Washington'da yenilenen Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşmaya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD güçlerinin Yunanistan'daki mevcut üslerin dışında ek olarak başka üslerde de eğitim ve faaliyet göstermesine olanak tanıyacak. Bugün savunma iş birliğimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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