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Haberler Dünya Haberleri Yunan başbakan Miçotakis'ten küstah talep: 'Casus Belli' kaldırılsın
Giriş Tarihi: 21.12.2021 15:30 Son Güncelleme: 21.12.2021 15:45

Yunan başbakan Miçotakis'ten küstah talep: 'Casus Belli' kaldırılsın

Yunan başbakan Miçotakis’ten küstah talep: ’Casus Belli’ kaldırılsın

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki gücünden rahatsız olan Yunanistan'ın başbakanı Kiriakos Miçotakis küstah bir açıklamada daha bulundu. Miçotakis, TBMM’nin Yunanistan’ın karasularını 12 mile genişletmesi halinde ‘savaş nedeni’ sayılacağı 1995 tarihli kararının kaldırılmasını istedi.

Dün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan'ın yeni Başbakanı Kiril Petkov ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'ten Türkiye ile ilgili küstah açıklamalar geldi. Miçotakis TBMM tarafından 1995 yılında kabul edilen ve Yunanistan'ın karasularını 12 mile genişletmesi halinde savaş sebebi sayılacağı kararın kaldırılmasını talep etti.

Yunan başbakan Miçotakis'ten küstah talep: 'Casus Belli' kaldırılsın | Video

HADSİZ AÇIKLAMALAR

Miçotakis, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili bir soruyu cevaplandırırken "Türkiye'ye 2 seçenek sunan AB'nin belirlediği çerçeve net. Bu seçeneklerden biri de Türkiye'nin, aralarında Yunanistan'ın da bulunduğu komşularıyla ilişkilerini aşamalı normalleştirmesidir" açıklamalarında bulundu. Miçotakis açıklamalarını "İlişkilerin normalleştirilmesi de Türkiye'nin, halen devam eden 'casus belli' tehdidi dahil, tahrikçi eylemlerine son vermesini gerektiriyor" şeklinde sürdürdü.

Miçotakis küstah talebinin ardından sözlerini "Eğer bu geçekleşirse, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesi için mücadele verecek ilk ülke biz olacağız" şeklinde sürdürdü.

DENDIAS DA HADSİZ AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ekim ayında parlamento savunma ve dış politika komisyonundaki konuşmasında, Türk-Yunan diyaloğunun ilerlemesi için 'casus belli'nin iptal edilmesi gerektiği konusunda hadsiz açıklamalarda bulunmuştu. Dendias, hadsiz açıklamalarında, Türkiye'nin 'Yunanistan ile sadece Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konusunu görüşmeyi kabul etmesi gerektiğini' söylemişti. Ayrıca "Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasından da vazgeçilmesini istemişti.

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Yunan başbakan Miçotakis'ten küstah talep: 'Casus Belli' kaldırılsın
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