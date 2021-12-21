Yunan başbakan Miçotakis’ten küstah talep: ’Casus Belli’ kaldırılsın

HADSİZ AÇIKLAMALAR

Miçotakis, Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili bir soruyu cevaplandırırken "Türkiye'ye 2 seçenek sunan AB'nin belirlediği çerçeve net. Bu seçeneklerden biri de Türkiye'nin, aralarında Yunanistan'ın da bulunduğu komşularıyla ilişkilerini aşamalı normalleştirmesidir" açıklamalarında bulundu. Miçotakis açıklamalarını "İlişkilerin normalleştirilmesi de Türkiye'nin, halen devam eden 'casus belli' tehdidi dahil, tahrikçi eylemlerine son vermesini gerektiriyor" şeklinde sürdürdü.