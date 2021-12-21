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OTOMATİK OYNAT
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Yunan başbakan Miçotakis'ten küstah talep: 'Casus Belli' kaldırılsın | Video 21.12.2021 | 15:09
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Gana parlamentosunda vekiller yumruk yumruğa birbirine girdi | Video 21.12.2021 | 14:34
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Atını döven öğretmenin görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı 21.12.2021 | 13:24
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Altın Tapınak'taki ibadeti bozan adam dövülerek öldürüldü | Video 21.12.2021 | 09:29
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Son dakika! Almanya'da kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı | Video 20.12.2021 | 16:07
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Malezya’da selde 3 kişi hayatını kaybetti | Video 20.12.2021 | 15:05
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Japon milyarder Maezawa, 12 günlük uzay yolculuğunu tamamladı | Video 20.12.2021 | 10:24
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Şili’nin yeni Devlet Başkanı Gabriel Boric oldu | Video 20.12.2021 | 09:52
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Belçika’daki protestolarda gözaltı sayısı 55’e yükseldi | Video 20.12.2021 | 08:53
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İngiltere'de 'Efsanevi büyük kedi' kameraya yakalandı | Video 19.12.2021 | 16:58
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İranlı hayvanseverleri kızdıran tasarı | Video 19.12.2021 | 13:33
00:28
Endonezya'da Semeru Yanardağı yeniden harekete geçti | Video 19.12.2021 | 13:22
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Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride yüzlerce can kaybı bıraktı | Video 19.12.2021 | 12:08
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Filipinler'i vuran Rai Tayfunu geride 75 can kaybı bıraktı | Video 19.12.2021 | 11:57
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Büyük kaçış başladı! Fransa-İngiltere sınırında dev kuyruklar oluştu 18.12.2021 | 12:21
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Irak'ın Erbil şehrindeki selde 12 kişi öldü 18.12.2021 | 09:45
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'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı! | Video 17.12.2021 | 16:19
Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki gücünden rahatsız olan Yunanistan'ın başbakanı Kiriakos Miçotakis küstah bir açıklamada bulundu. Miçotakis, TBMM’nin Yunanistan’ın karasularını 12 mile genişletmesi halinde ‘savaş nedeni’ sayılacağı 1995 tarihli kararının kaldırılmasını istedi.