Yunan başbakan Miçotakis'ten küstah talep: 'Casus Belli' kaldırılsın | Video

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki gücünden rahatsız olan Yunanistan'ın başbakanı Kiriakos Miçotakis küstah bir açıklamada bulundu. Miçotakis, TBMM’nin Yunanistan’ın karasularını 12 mile genişletmesi halinde ‘savaş nedeni’ sayılacağı 1995 tarihli kararının kaldırılmasını istedi.