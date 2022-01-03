Yunan basınında Türkiye paniği! Kuklalarla durdurmaya çalışacaklar!

Türkiye'nin son yıllarda başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere artan bölgesel gücü, Yunanistan'da panik yaratmaya devam ediyor. İçinde oldukları ekonomik darboğaza rağmen Türkiye'nin bölgesel üstünlüğüne darbe vurmak için çaresizce yardım arayışını sürdüren Yunanistan'da, çare arayışı da devam ediyor.

YUNAN BASININDA TÜRKİYE PANİĞİ

Bölgesel bir güç olmasının yanı sıra, yerli ve milli üretim İHA/SİHA'larıyla kendinden söz ettiren, askeri alanda artırdığı ihracatıyla birçok ülkeyle iş birliği yapan Türkiye'ye yönelik manşetler, Yunan basınında birbiri ardına geldi.