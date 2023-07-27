Yunanistan alevlerle baş edemiyor

Orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan'da alevler bir türlü kontrol altına alınamıyor. Başta Rodos adası olmak üzere günlerdir alevlerin devam ettiği birçok noktada yangınlarla mücadele sürerken, yeni felaket haberleri de geldi. Yunanistan'ın Volos ve Lamia kentlerinde yaşayanlar, yeni yangın riski nedeniyle bölgeden tahliye ediliyor. Rodos'un yanı sıra Korfu ve Eğriboz adalarında da yangınlar sürüyor. Dün 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.