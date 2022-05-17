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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan Başbakan yine haddini aştı! KKTC hazımsızlığını ABD Kongresi’ne taşıdı
Giriş Tarihi: 17.5.2022 21:53 Son Güncelleme: 17.5.2022 22:18

Yunanistan Başbakan yine haddini aştı! KKTC hazımsızlığını ABD Kongresi’ne taşıdı

Yunanistan Başbakan yine haddini aştı! KKTC hazımsızlığını ABD Kongresi’ne taşıdı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ziyareti kapsamında, Beyaz Saray'daki temaslarının ardından ABD Kongresi'ne hitap etti. Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin skandal iddialarını yineleyerek Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün 'Kabul edilemez' olduğunu belirten Miçotakis, kongre üyelerince ayakta alkışlandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da ağırlandı.

Daha sonra ABD Kongresi'nin ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap eden Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti.

Yunanistan Başbakan yine haddini aştı! KKTC hazımsızlığını ABD Kongresi’ne taşıdı | Video

Miçotakis, provokasyon dolu konuşmasında, ABD'den Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinde tüm nüfuzunu kullanmasını istedi.

SKANDAL SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI!

"Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi.

Yunan Başbakan Miçotakis'in, Türk varlığını hiçe sayan sözleri sonrası Kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin 201. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona da katılmıştı.

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Yunanistan Başbakan yine haddini aştı! KKTC hazımsızlığını ABD Kongresi’ne taşıdı
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