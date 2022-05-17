Yunanistan Başbakan yine haddini aştı! KKTC hazımsızlığını ABD Kongresi’ne taşıdı | Video

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD ziyareti kapsamında, Beyaz Saray'daki temaslarının ardından ABD Kongresi'ne hitap etti. Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin skandal iddialarını yineleyerek Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün 'Kabul edilemez' olduğunu belirten Miçotakis, kongre üyelerince ayakta alkışlandı.