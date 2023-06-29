Yunanistan ile yeni dönem

Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır süregelen sorunların çözümü için yeni bir fırsat penceresi açıldı. Türkiye'de yaşanan asrın felaketinin ardından izlenen dayanışma sonrası ilişkilerde yumuşama dönemine girildi. Türkiye ve Yunanistan'da yapılan seçimler sonrası Türkiye'de Cumhurbaşkanı yeniden Recep Tayyip Erdoğan olurken, Yunanistan'da başbakanlık koltuğuna yine Kiryakos Miçotakis oturdu. Ege adaları, kıta sahanlığı, Kıbrıs, Batı Trakya Türkleri ve göçmenlerin geri itilmesi hususunda yaşanan problemler için diyalog kapısının yeniden aralanacağı kaydedilirken Türkiye'nin yeni dönemde de çözüm için diplomasi yolunu işaret edeceği bildiriliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı yapmasının ardından Yunan Başbakan Miçotakis de ülkesinin dış politikasını Yorgo Yerapetritis'e emanet etti. İki liderin de "sırdaşım" dediği isimleri bu koltuğa oturtması detaylıca analiz edilirken, dışişleri bakanlarının kimyasının uyup uymayacağı merak konusu oldu. Uzlaşılamayan hususlarda çok sert mesajlar vermemesiyle bilinen Yerapetritis, geçen dört yılda Türkiye ile yaşanan gerginlikler sırasında, sert ifadeler kullanmadan Ankara'yı eleştirdi. Ankara, Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz'deki uzlaşmazlıkları diplomatik müzakereler ile çözüme ulaştırmaya çalışacak. Bunun iki komşu ülkenin ekonomik, insani ve kültürel etkileşim ve işbirliklerini de güçlendireceğine inanılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildikten sonra Atina ile ilişkilere dair "İki komşu ülkeyiz. Söyleyeceğimiz şeyler belli. Nedir o? 'Sayın Başbakan, bu silahlanmayı bırakın artık. Şunu da bilin ki biz düşmanlarımızı çoğaltmak için değil, azaltmak için varız" demişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bayram tebriklerini ileten liderler, güncel meseleleri ele aldı. Erdoğan ve Scholz görüşmesinde Rusya'da yaşanan son gelişmeler ve İsveç'in NATO üyeliği konusu ile İsveç'in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklikler konusundaki son adımları da konuşuldu. Paşinyan ile de görüşen Erdoğan, iki ülke arasındaki tam normalleşme adımlarının devam etmesi gerektiğini ifade etti.