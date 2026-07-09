Yunanistan’da acil iniş yapan F-16 savaş uçağı alev aldı

Yunan basınında yer alan haberlerde, pilotun eğitim uçuşu sırasında yangın uyarısı aldığı ve acil iniş yaptığı aktarıldı.

Haberlerde, pilotun kazadan sağ kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Savaş uçağının, Araxos Hava Üssü'nden havalandığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Zakynthos Havaalanı'nda kaza nedeniyle uçuşlar başka havaalanlarına yönlendirildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör