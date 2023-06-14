Yunanistan’da facia: 79 ölü

Yunanistan açıklarında dün yılın en ölümcül göçmen faciası yaşandı. Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 79 kişi hayatını kaybetti. Navarin Kalesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. 100'den fazla kişi kurtarıldı.Kurtarılan göçmenlerin, Kalamata Limanı'na götürüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Libya'dan aldığı düzensiz göçmenleri İtalya'ya ulaştırmak üzere yola çıkan teknede kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor. Ancak 700'e yakın göçmenin olduğu tahmin ediliyor. Göçmenlerin Suriye, Filistin, Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları ifade edildi.Girit Adası açıklarında ise dün sabah 80 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2023'ün başından bu yana Ege ve Akdeniz üzerinden 700 binden fazla göçmenin Avrupa'ya ulaştığını açıklamıştı. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in son raporuna göre, zorla yerlerinden edilen insan sayısı dünya genelinde 110 milyona yaklaşarak rekor seviyelere ulaştı.Nijerya'nın Niger eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan teknenin batması sonucu 106 kişi boğularak yaşamını yitirdi. 100'den fazla kişi ise kurtarıldı. Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Düğünden dönen yaklaşık 300 kişinin Kwara eyaletine gitmek üzere bindiği tekne nehirde bir ağaca çarparak batmıştı.