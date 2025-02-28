Yunanistan’da kriz! Polisle çatışan protestocular sokakları ateşe verdi

Grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri durduruldu ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı.

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği gösteriye, Atina'da birçok iş yeri kepenk indirerek destek verdi.

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMALI"

Yunanistan'ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, "Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir." dedi.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış ve kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.