Video Dünya Yunanistan'da kriz! Polisle çatışan protestocular sokakları ateşe verdi | Video
Yunanistan'da kriz! Polisle çatışan protestocular sokakları ateşe verdi | Video

Yunanistan'da kriz! Polisle çatışan protestocular sokakları ateşe verdi | Video

28.02.2025 | 14:08

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, 2 yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümünde protesto gösterileri çıktı.

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